Nieuw wandelnetwerk in Zoniënwoud met online wegwijzers

In Hoeilaart is een gloednieuw wandelnetwerk in het Zoniënwoud voorgesteld, goed voor zo'n 170 kilometer aan wandelwegen. Wie de nieuwe wandelingen wil ontdekken neemt wel best een smartphone mee. Er staan namelijk geen wegwijzers langs de paden. De wandelingen en knooppunten zijn virtueel en enkel online zichtbaar via een wandel-app.