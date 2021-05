Nieuwe muggensoort gevonden in Leuven, maar "niet gevaarlijker dan een gewone mug"

Dat de Culex modestus in ons land is gevonden, was voor de onderzoekers geen echte verrassing. "De soort heeft zich ook al gevestigd in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië", zegt Leen Delang. "Het zou dus kunnen dat de soort al een tijdje in België aanwezig is."

"Op dit moment moeten we ons nog niet te veel zorgen maken. Culex modestus is geen tropische mug zoals de Aziatische tijgermug bijvoorbeeld, die veel agressiever is en steeds vaker voorkomt in het zuiden van Europa. De tijgermug kan ziektes als gele koorts, dengue, chikungunya en zika veroorzaken."