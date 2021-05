Noodtoestand door corona in Suriname, Nederland stuurt hulp: "Situatie is niet meer beheersbaar"

Terwijl meerdere landen uit het einde van een (derde) coronagolf lijken te komen en de vaccinatiecampagne er ook vruchten begint af te werpen, zegt de regering in Suriname dat ze de controle kwijt is. Hoe kan dat? "We hebben hier vooral te maken met de Braziliaanse variant, die een stuk besmettelijker is dan de varianten die we zagen in de eerste en tweede golf", zegt Brinkman. "Toen was het nog enigszins beheersbaar, dat is nu nu niet meer het geval. Er is een duidelijke community spreading, wat betekent dat je eigenlijk niet meer kan traceren waar een besmetting vandaan komt. Het virus treft nu ook veel meer jonge mensen."

Ruim 200 patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, er liggen momenteel 35 mensen op de dienst intensieve zorg, wat een hogere capaciteit is dan het land voor de coronacrisis had. De voorbije 30 dagen overleden 86 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de crisis meer dan een jaar geleden zijn 292 mensen overleden.