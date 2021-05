Ondanks nieuw advies: minister Beke vindt dat er wél aandacht moet blijven voor drugspreventie op school

Het advies komt van bij het het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, kortweg VAD. Katleen Peleman, directeur bij het VAD, verwijst hiervoor naar de zogenoemde leerlijn rond alcohol en drugs. Daarin krijgen leraren handvatten om al dan niet les te geven over dit thema.

“De basis van die leerlijn is dat je pas preventie over illegale drugs geeft, op het moment dat het in de leefwereld zit van jongeren zit. Als je dat te vroeg doet, heeft het geen zin en kan het zelfs contraproductief werken.”

Peleman maakt hierbij een duidelijk onderscheid tussen alcohol - een legale drug - en illegale drugs als cannabis. “Omdat alcohol overal in onze maatschappij aanwezig is, heel erg genormaliseerd is en jongeren die op de lagere school zitten al overal alcoholgebruik rond zich zien, zien we dat er vanaf het vijfde en zesde studiejaar een zekere nieuwsgierigheid naar alcohol ontstaat.” Daarom wordt het als heel zinvol gezien om al op deze leeftijd in de klas te praten over alcohol.