Onlinemeldpunt voor ontoegankelijke voetpaden in Leuven: "Nog teveel obstakels op voetpad"

Vier organisaties maken werk van obstakelvrije voetpaden in Leuven. Samana, Beweging.net, KVG en Okra lanceren het onlinemeldpunt Toegankelijk Leuven, waar Leuvenaars kunnen ingeven welke structurele obstakels aan de voetpaden ze ervaren. Deze meldingen worden overgemaakt aan het stadsbestuur van Leuven. Dankzij deze samenwerking tussen de vier organisaties en de stad Leuven, worden voetpaden aangepast in de Leuvense binnenstad en haar deelgemeenten.

Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad in Leuven en rolstoelgebruiker, vindt dat er nog te vaak obstakels op de voetpaden zijn. "Al de nieuwe voetpaden die in Leuven worden aangelegd, zijn in se toegankelijk voor minder mobiele personen. Maar nog al te vaak bevinden er zich te veel obstakels op de voetpaden, zoals fietsen, vuilniszakken en infoborden. Die zijn niet alleen hinderlijk voor rolstoelgebruikers, maar voor mensen met een visuele beperking. Bovendien is Leuven een oude stad en er zijn nog heel wat trottoirs die niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Die zijn te smal of te hoog, of hebben uitstekende kasseien."