Oostendse Mu.ZEE heropent na verbouwingen: "Kleine details herinneren aan het verleden als supermarkt"

Ook de indeling van het museum is veranderd. Waar Ensor en Spilliaert vroeger een aparte vleugel hadden, hangt hun werk nu tussen de andere artiesten. "We hebben besloten om die vleugel nu te gebruiken voor grotere tentoonstellingen", zegt Savelkoul. "We kunnen die gemakkelijk afsluiten om op te bouwen of af te breken, zodat het publiek geen last heeft van die werken. Het is ook praktischer voor het personeel en ook interessant voor de kunstliefhebbers om de werken van de 2 artiesten in een ruimere context te zien, tussen die van andere tijdsgenoten."