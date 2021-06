Oude Abdij van Drongen krijgt meer dan half miljoen euro voor restauratie: "Zou zonder die bijdrage niet lukken"

De abdij was oorspronkelijk van de Norbertijnen en is zo'n 900 jaar oud. Midden 19e eeuw werd het een opleidingscentrum voor de Jezuïeten. Nu is het vooral een bezinningsplek en worden er grote bijeenkomsten georganiseerd. De bedoeling is om het gebouw zoveel mogelijk in z’n oude glorie te herstellen. "Met het geld gaan we eerst de muren aanpakken. Die moeten geverfd worden, en daar voor moeten ze eerst gereinigd worden."

Ook de ramen en het dak moeten hersteld worden naar de oorspronkelijke staat. "De steunconstructie van het dak moet gecheckt worden en de leien gaan vervangen worden", zegt Van den Bossche. "De dakkappellen worden daarbij in hun oorspronkelijke staat hersteld. Er is dus nog veel werk aan de winkel."