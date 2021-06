Eerste kermissen in West-Vlaanderen na lockdown in Oudenburg en Lo-Reninge

Vanaf 9 juni mogen kermissen weer georganiseerd worden. Maar dat is op een woensdag, dus midden in de week. Zowel in Oudenburg als in Lo-Reninge begint de kermis 2 dagen later, op vrijdag.

De traditionele avondmarkt in Oudenburg is geannuleerd, maar de 6 kermiskramen zullen er wel staan. Schepen Romina Vanhooren (Open VLD) is ervan overtuigd dat het coronaveilig kan: "Wij hebben vorig jaar in augustus ook een kermis georganiseerd, we hebben toen een circulatieplan opgesteld en de mensen gevraagd om afstand te houden en hun mondmasker op te zetten. Dat is allemaal goed verlopen en we verwachten niet dat dit nu anders zal zijn."

Oudenburg en Lo-Reninge zijn trouwens niet de enige waar je weer kermis zal kunnen vieren. Ook in Gistel onder meer zullen een aantal kramen staan.