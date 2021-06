Oververhitte grasmaaier zet dak in lichterlaaie

Een korte maar hevige brand heeft zondagnamiddag heel wat schade aangericht aan een woning langs de Ganzenstraat in Geel. In de late namiddag had de bewoner zijn grasmaaier binnengezet. Niet veel later, rond 17.00 uur, merkte hij plots op dat de bergruimte waar de grasmaaier stond, in brand stond.

Toen de brandweer van de zone Kempen met verschillende ploegen ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer kon voorkomen dat het vuur uitbreidde naar het woongedeelte van het gebouw. Toch hadden de kamers op de bovenverdieping zwaar te lijden onder de rook en het bluswater. Niemand raakte gewond.