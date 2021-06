Parket Halle-Vilvoorde legt douanefraude van Aziatische webwinkels bloot

Een deel van de in beslag genomen goederen is al via de FinShop verkocht. Voor de meest waardevolle goederen gebeurt dat via de webshop van FinShop, de goedkopere artikelen worden per palet aan professionelen verkocht. In het kader van de verdere afhandeling is FinShop op zoek naar professionele kopers die bereid zijn om niet-geïnventariseerde ladingen op te kopen. Want het volume en de diversiteit van de goederen maakt het onmogelijk om alles tot in detail te inventariseren. Tot slot waarschuwt het parket voor webwinkels die opvallend en onverklaarbaar goedkoper zijn dan hun concurrenten.