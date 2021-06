PODCAST - Illegale terugdrijvingen van migranten op de Balkan: "Als ik je hier nog één keer zie, schiet ik je dood"

Met geweld en zonder kans om asiel aan te vragen de grens weer overgezet worden, het is schering en inslag voor vele migranten en vluchtelingen bij de Kroatisch-Bosnische grens. Dat blijkt althans uit de vele getuigenissen die VRT NWS daar verzamelde. Zulke terugdrijvingen of pushbacks zijn illegaal. Sommige mensen worden zelfs nog diep in de Europese Unie van grens naar grens gebracht door de politie, tot ze weer buiten de Europese Unie staan. Een podcast van Mieke Strynckx, Majd Khalifeh en Bjorn van Keer.