Politie LRH start met een commandokamer: "Hiermee kunnen we tijdens evenementen en crisissen beter coördineren"

De commandokamer kan ingezet worden voor verschillende acties. Commissaris Niels Vanspauwen: “Dat kunnen evenementen zijn zoals de Jeneverfeesten of Diepenbeek Carnaval, we hebben zo’n 6.000 evenementen elk jaar in onze politiezone. De grootste zullen we in de gaten houden vanuit deze kamer.” De ruimte kan ook worden ingezet bij onvoorziene gebeurtenissen. “Denk maar aan verdwijningen of de vondst van een bom. Dan kunnen we direct zien wat er gebeurt met bestaande camera’s, of we kunnen een helikopter of een drone sturen”, aldus de commissaris.