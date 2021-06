Primeur in België: de nieuwe debetkaart van Visa, maar wat is het verschil met een gewone bankkaart?

Kredietkaart of niet?

De nieuwe kaart zorgt voor wat verwarring. Is het een mix van een kredietkaart en een debetkaart? Want Visa kennen wij toch vooral van de kredietkaarten? “Ik begrijp de verwarring”, legt Beernaert uit. “Visa wordt inderdaad gezien als een soortnaam voor kredietkaarten. Maar Visa is eigenlijk een merk voor kaartoplossingen. Naast kredietkaarten hebben ze ook debetkaarten, zoals Visa Debit.”

De Visa debetkaart heeft volgens Beernaert wel enkele voordelen van een kredietkaart. “Bij online betalingen heb je vaak een kredietkaart nodig om te betalen. Nu kan je die betalingen ook doen met Visa Debit." Vooral voor jongeren is de nieuwe kaart dus interessant, want die hebben vaak nog geen kredietkaart. Ook biedt Visa Debit een betere bescherming, net zoals je bij een kredietkaart beter beschermd bent: “Het is hetzelfde systeem, transacties waarvan je niet zeker bent of ze wel kloppen, kan je betwisten”, aldus Beernaert.

Waar kan je met Visa Debit betalen?

De klassieke bankkaart wordt bij klanten van BNP Paribas Fortis dit jaar nog vervangen door Visa Debit. Waar vroeger naast Bancontact ook Maestro op de kaart stond voor transacties buiten België, staan er nu Bancontact en Visa op de nieuwe kaart. BNP Paribas Fortis is daarmee de eerste bank in België die de debetkaart van Visa invoert. Wil dat dan zeggen dat je op veel plaatsen nog niet zal kunnen betalen met die nieuwe kaart? “In België zijn we de eersten, een aantal handelaren moeten dus nog het nodige doen”, verduidelijkt Beernaert. “Maar je kan op veel plaatsen in België gewoon met Bancontact betalen, en dan heb je Visa niet nodig.”

Oude kaart vervangen

Hoe wordt de klassieke betaalkaart vervangen door de nieuwe Visa debetkaart? “Voor ons is dat een hele klus, maar voor de klanten is het dat helemaal niet”, stelt Beernaert gerust. “Je hoeft als klant zelf geen initiatief te nemen om de kaart aan te vragen.” De kaart wordt per post verstuurd naar alle klanten van BNP Paribas Fortis.

“Het enige dat de klant moet doen, is de kaart activeren”, legt Beernaert uit. “Binnen 6 weken na ontvangst moet je de kaart activeren door hem één keer te gebruiken met de pincode. Die pincode is dezelfde als de vorige bankkaart. Dan wordt de oude bankkaart geblokkeerd.” Bovendien hoeft de klant niets te betalen voor de nieuwe Visa debetkaart. “Het verkrijgen van de kaart is gratis, zelfs al is de oude kaart nog enkele jaren geldig”, aldus Beernaert.