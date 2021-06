Kankerspecialist wil rookvrije generatie in België: "Als dat lukt, zou het probleem binnen 20 jaar 'uitgestorven' zijn"

"Tot 2018 daalde het aantal rokende jongeren. Daarna bleef dat cijfer een tijdje ongeveer hetzelfde, en ondertussen is het weer licht aan het stijgen. Dat is heel slecht nieuws. Wat we nodig hebben, is een stevige daling: dat is de enige manier om die 40 tabaksdoden per dag te stoppen", zegt Filip Lardon naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak. Hij is diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek en vicerector van de Universiteit Antwerpen.