School in Turnhout gebruikt al 2 jaar CO2-meter: "Hoe meer zuurstof in de klas, hoe beter de concentratie"

Wanneer er toch te veel CO2 in een klaslokaal aanwezig is, moeten onmiddellijk ramen en deuren opengezet worden. Tien minuten goed ventileren heeft een kort maar tijdelijk effect. Aan de leerlingen is het ook te zien, zegt Cuyvers. "Leerlingen beginnen niet in te dommelen omdat de les saai is, maar omdat er te weinig zuurstof in de lucht zit."