Bedrag op spaarboekjes rondt recordkaap van 300 miljard: loont sparen nog? En wat gebeurt er met al dat geld?

"Maar een echt bewijs voor de verklaring is er niet", zegt econoom Hans Bevers van Degroof Petercam. "Bovendien is de Belg als goede spaarder een verhaal uit het verleden." Begin jaren 2000 waren we samen met de Duitsers de beste spaarders van de Europese klas. Tot 18 procent van het inkomen werd opzijgezet. "Maar sinds de financieel-economische crisis van 2008-2009 is de zogeheten spaarquote alsmaar gedaald. We zaten in 2018 met 12 procent zelfs onder het gemiddelde van de eurozone." De spaarquote is het percentage van het beschikbaar inkomen van een huishouden dat niet besteed wordt aan consumptie. Het houdt dus veel meer in dan geld op een spaarrekening zetten, het gaat ook om de aankoop van beleggingen zoals aandelen en obligaties, en investeringen in nieuwbouw of renovatie.