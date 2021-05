Studeren in de kerk van Boom: "Het is hier heel stil en ik hou van grote, open ruimtes"

In de kerk op de Grote Markt van Boom vinden nog misdiensten, huwelijken en begrafenissen plaats. Ze is dus niet ontwijd. Toch besloot het gemeentebestuur van Boom om de kerk deze maand ter beschikking te stellen van studenten. Om dit mogelijk te maken werkte de gemeente samen met de parochieleiding. In de kerk is wifi en elektriciteit voorzien.