"Tarzan"-acteur Joe Lara wellicht gestorven in vliegtuigcrash

Joe Lara (archieffoto hieronder) is het meest bekend van zijn rol als Tarzan in de tv-film "Tarzan in Manhattan" (1989). Hij speelde daarna Tarzan in de serie "Tarzan: The epic adventures", die van 1996 tot 1997 liep. Ook had hij rollen in actiefilms als "American cyborg: Steel warrior", "Steel frontier" en "Doomsdayer". In 2002 stopte Lara met acteren en begon hij countrymuziek te maken. Hij is 58 jaar geworden.