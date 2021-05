Waarom "Thuis" geen pure fictie is: het tragische verhaal van Christine en Adil is gebaseerd op dat van Veerle en Ewan

Anders dan in “Thuis” kreeg Veerle tijdens haar zwangerschap niet te maken met het TTS-syndroom. Wel met trisomie-18, een zeldzame genetische afwijking die vooral bij meisjes voorkomt. Bekender is trisomie-21, of het syndroom van Down.

“Niet alle baby’s overlijden aan trisomie-18 tijdens de zwangerschap, sommigen worden geboren met hartproblemen of slikproblemen. Hierop waren we voorbereid, vanaf het moment dat we wisten wat er met Fien aan de hand was. Die diagnose was een keiharde slag in ons gezicht. Maar tijdens alle echo’s bleef het vruchtwater goed, en hoorden we telkens de hartjes van onze beide kindjes. We waren dus hoopvol.”

Tot de echo op 34 weken. “We wisten dat de bevalling op 37 weken zou worden ingeleid. De finish was in zicht: zo voelde het voor ons. Tot we op een surreële manier hebben vernomen dat er een overleden kindje in mijn buik zat. Er was net een andere gynaecoloog van dienst, die dacht dat we al op de hoogte waren. De mededeling was dus kort en bondig, maar het was een verschrikkelijk moment”, zegt Veerle. “Je kan alleen maar huilen, uren aan een stuk. De grond zakt weg onder je voeten.”