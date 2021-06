Haven van Antwerpen start met proefproject om werknemers thuis op te halen met minibussen 

Momenteel is het project een test om te kijken hoe het verloopt. Daarvoor werkt TotalEnergies samen met het havenbedrijf, Port of Antwerp, de stad Antwerpen en vervoerbedrijf Huur een Stuur. De bedoeling is om op voorhand te reserveren zodat er alleen haltes op de ronde staan waar effectief mensen zullen opstappen. Daarnaast mogen de minibussen ook de busbanen gebruiken zodat ze sneller ter plaatse zijn. "Het laatste dat we willen, is talent zien vertrekken omwille van fileleed. Of dat we daardoor geen nieuw talent kunnen aantrekken", zegt Ann Veraverbeke van TotalEnergies.

Het proefproject loopt nog tot september en dan beslist de haven of ze het nog wil uitbreiden naar andere bedrijven.