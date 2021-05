Turkije pakt neef van geestelijke Fethulah Gülen op in Kenia

Sinds de couppoging in juli 2016 zijn in Turkije tienduizenden mensen gearresteerd, van wie een aantal in het buitenland. Meer dan 100.000 staatswerknemers zijn ontslagen. Fethulah Gülen heeft altijd ontkend dat hij bij de mislukte staatsgreep betrokken was. Hij woont al jarenlang in de VS. De VS weigert hem uit te leveren aan Turkije.