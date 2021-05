Vaccinatiecentra van Wachtebeke en Wetteren stellen eigen reservelijst op: "Er is geen tijd te verliezen "

De vaccinatiecentra in Wachtebeke en Wetteren ondervinden problemen met de reservelijst QVax, en starten met een eigen reservelijst . "We willen sneller mensen kunnen opbellen die binnen het halfuur in het centrum kunnen zijn", zegt Sanne Vandromme van de eerstelijnszone Scheldekracht. Kleuterleiders en medewerkers van een kinderopvang krijgen daarbij voorrang.