Vaten met afvalolie gedumpt naast E313 in Wommelgem

Toen de vaten ontdekt werden, werd de brandweer er eerst bijgeroepen, om na te gaan of de inhoud niet gevaarlijk of giftig was. Maar dat bleek niet het geval. Het ging om 60 liter afvalolie. De vaten zullen naar het containerpark gebracht worden.

De politie zoekt nog wel uit wie de vaten gedumpt heeft, maar vreest dat de schuldigen niet makkelijk zullen gevonden worden. Ze roept dan ook iedereen op om sluikstort of gedumpte, verdachte goederen zeker altijd te melden.