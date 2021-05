Oude bedrijfsloods in Vilvoorde wordt sportcentrum, Rode Duivel Yannick Carrasco speelt mee openingsmatch

"Het eerste wat ons opviel was het hoge dak van de loods", vertelt Hakim Saifi, de coördinator van YCFIVE. "Het is een heel oude loods, waarin wagons werden onderhouden. We gaan hier vier five a sidevelden inrichten. Dat zijn kleine voetbalvelden waarop je met vijf tegen vijf speelt. In de toekomst willen we hier ook een voetbalacademie uit de grond stampen. Voorts gaan we een cross-fitparcours plaatsen en zorgen we voor padelvelden", vertelt Hakim enthousiast.