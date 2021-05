Op zoek naar miniatuurtjes in voetschrapers? Ontdek ze allemaal dankzij podcast en audiowandelingen

Deze zomer kan je de minitafereeltjes in voetschrapers in vier wijken in Antwerpen ook ontdekken dankzij een podcast en audiowandelingen. Voetschrapers zijn holtes met ijzeren beugels in de gevels van oude huizen. Artieste Elke Lemmens begon er miniatuurtjes in te plaatsen, die verwijzen naar de bewoners. Ze haalde er zelfs de internationale pers mee. Tegen de zomer zullen er in totaal al 45 versierde voetschrapers zijn in de stad.