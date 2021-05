Weinig lentehoning door koud en nat voorjaar: "De bijen gebruiken de honing zelf, uit noodzaak"

Lentehoning, die de bijen maken van nectar uit appel- en andere bloesems en paardenbloemen, wordt meestal rond deze tijd geoogst. Deze soort van honing is licht van kleur en smaakt anders dan zomerhoning. "In mijn bijenkasten zit er momenteel weinig lentehoning", vertelt Buschmann van imkerij Bees-Build. "De bijen gebruiken de honing zelf terug, uit noodzaak. Door het koude weer van de afgelopen weken geven de bloemen geen of weinig nectar, of komen ze niet boven. De bijen vliegen ook niet ver uit, zeker niet als er regen in de lucht hangt of als het te koud is. Dan moeten ze de kast en de koningin warm houden en komt er weinig binnen. Wat er bij mij nu in de kasten zit, laat ik ook zitten voor de bijen."