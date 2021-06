Maai Mei Niet-actie zorgt in Aalst voor bloei van zeldzame gulden boterbloem

In Aalst is heel de maand mei niet gemaaid, behalve door een onderaannemer die al aangesteld was. Daardoor kregen vele planten en bloemen de kans om volledig uit te bloeien. Ook de unieke gulden boterbloem is opnieuw waargenomen in Aalst. "We wisten dat die ooit groeide en bloeide in deze streek, maar nu staat ze op een plek waar we normaal het gazon beheren", legt Bart Backaert van de Aalsterse groendienst uit.