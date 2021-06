Zong jij ooit mee tijdens Memorial Day in Waregem? Ex-deelnemers gezocht voor 100ste editie

De Amerikaanse begraafplaats in Waregem is een unicum in ons land. Het is de enige begraafplaats in België voor Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er liggen zo'n 370 mensen begraven en jaarlijks wordt er een herdenkingsdag gehouden. Die Memorial Day vindt telkens plaats rond 30 mei. Op die dag, in 1927, vloog de Amerikaan Charles Lindbergh over de begraafplaats in de "Spirit of St. Louis" om zijn gevallen landgenoten te groeten en bloemen over hun graven uit te strooien. Dit gebeurde 9 dagen na zijn historische vlucht over de Atlantische Oceaan.