Beluister - Zus Kevin De Bruyne kon enkel machteloos toekijken na actie Rüdiger: "Enige wat ik op dat moment wou, was mijn broer stevig vastpakken"

Even later ziet ze haar broer in tranen, en ondersteunend, het veld verlaten. Een heel pijnlijk moment. "Dat is vreselijk, je zit hier in België. Je ziet enkel de beelden op tv, zoals iedereen. Maar het enige wat je wil doen is hem dan vastpakken. Maar dat gaat niet," gaat Stephanie verder. "Tuurlijk had hij pijn, maar ik denk dat het vooral mentale pijn was. Hij had zo lang uitgekeken naar die Champions League finale en dat gebeurt zoiets."

Lees verder onder de foto.