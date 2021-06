Zwembad van Ronse moet maand dicht: "Het water loopt in de kelder"

Het zwembad werd pas 2 jaar geleden geopend voor het grote publiek. De schade is volgens Vandenhoucke vrij groot. "Er is vooral technische schade. Doordat het water tot in de kelder loopt, zijn de elektriciteitskasten aangetast", maar dat is niet het enige, "ook de elektriciteitsinstallaties in de ventilatiepompen en warmtepompen zijn beschadigd."

Hoeveel de herstellingswerken moeten kosten, is nog onduidelijk. "Dat zal deze week door experten worden onderzocht. Zij zullen proberen opmeten wat de volledige schade is", zegt de schepen. Vorige week moest ook het zwembad van Eeklo dicht, dat was toen door scheurtjes in de bodem. Zij zijn intussen terug open.