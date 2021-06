Mode-expo van Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée: waarom die coronajogging soms haute couture is 

Een jogging voor het telewerken of in een comfortabele sweater naar de supermarkt: het laatste jaar trekken we veel vaker onze sportkledij uit de kast, ook al hebben we geen plannen om te zweten. Zelfs nu we stilaan terug naar buiten gaan om mensen te ontmoeten, kunnen we ons laten inspireren door ons joggingpak. Sportkleding en "gewone" mode gaan al jaren hand in hand. Gastcuratoren Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée tonen dat in de expo “Activewear”, in het Modemuseum Hasselt.