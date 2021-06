Werknemers bedrijf Aartselaar krijgen extra week vakantie: "Bedankje voor harde werk in coronatijden"

Daarom besloot het bedrijf zijn 350 werknemers een week extra vrijaf te geven. "Door hen extra tijd te schenken, bieden we hen een leuk vooruitzicht naar betere tijden en de mogelijkheid om te kunnen deconnecteren van hun werk”, aldus s’Jongers.

De werknemers worden gevraagd om die vakantie in één blok op te nemen en te doen wat ze het meest gemist hebben, bijvoorbeeld reizen of tijd doorbrengen met hun gezin of familie. Ze mogen dat ook nog uitstellen naar volgend jaar of later.