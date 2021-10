Franse ex-minister en sportmagnaat Bernard Tapie is dood: "Hij kocht alles wat gekocht kan worden, zelfs mensen"

Bernard Tapie, "de man die alles kocht wat er te kopen was, zelfs mensen". Zo begon een portret van Tapie in 1993, op de Franse televisie. Tapie was destijds alomtegenwoordig, hij kwam uitgebreid aan bod in de media, in verschillende rollen.

Een tijdlang leek het alsof alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Klatergoud, zo zou later blijken. Hij kwam naar Marseille om van de plaatselijke voetbalclub l'Olympique de Marseille een topclub te maken. Niet veel later werd de club vier keer op Frans landskampioen. In 1993 won l'OM zelfs de Champions League.

Tapie werd ook minister (van stedelijk beleid) in de socialistische regering van premier Pierre Bérégovoy. Hij werkte als televisiepresentator, hij acteerde en schreef boeken. Alles, zo veel en zo snel mogelijk, dat zat in zijn aard. In zijn jonge jaren had hij het zelfs geprobeerd als racepiloot. Maar toch waren al die carrièrewendingen ook noodgedwongen. Midden de jaren negentig keerden zijn kansen als politicus en zakenman namelijk. Het gerecht ging achter hem aan, hij belandde in de gevangenis en werd veroordeeld in fraudeprocessen. Zijn zakenimperium stortte in elkaar.

Hij moest dus wel wat anders verzinnen. Hij was de studio's en de camera's toch al gewoon, dus werd hij televisiepresentator en acteur in het theater. Hij kreeg een hoofdrol in een film van Claude Lelouch, "Hommes, Femmes: mode d'emploi". Hij was gespreksleider op TV en sportcommentator. Hij schreef boeken, in 2000 zelfs een roman, over te grote ambities in de sportwereld.