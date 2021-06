Beruchte Siciliaanse maffiabaas, verantwoordelijk voor moord op rechter Falcone, komt na 25 jaar vrij

Brusca is nu 64 en kreeg initieel levenslang, maar mag nu al de gevangenis verlaten omdat hij meewerkte aan het onderzoek. Hij gaf onder andere informatie door over de werking van de Italiaanse maffia en over enkele dodelijke aanslagen in de jaren 80 en 90. De ex-maffioso bekende meer dan 200 moorden en gaf ook toe de 12-jarige zoon van een informant te hebben vermoord en zijn lichaam uit wraak te hebben opgelost in zuur .