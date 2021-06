Urbanus brengt (eindelijk) biografie uit: "Telkens ik klaar was, gebeurde er weer iets grappigs dat er per se bij moest"

De biografie van Urbanus verloopt chronologisch van zijn geboorte in Sint-Gertrudis-Pede "tot eergisteren". Naar eigen zeggen heeft de komiek zich gefocust op belangrijke en onnozele momenten. "Ik zit bomvol met verhalen. Vele heb ik gebruikt tijdens optredens, maar sommige ook niet. En nu door corona had ik tijd om die verhalen allemaal op te schrijven. Maar het is een verschrikkelijke klus geweest om die verhalen chronologisch te krijgen, want ik spring nog al eens van de hak op de tak."

De insteek van het levensverhaal van Urbanus is vooral humoristisch. "Ik wil dat mensen mijn biografie al lachend kunnen lezen en hoop dat het boek even entertainend is als één van mijn live optredens. Als ik zo zie wat ik allemaal uitgestoken heb... dat zou zo in een strip gepast hebben. Al kan ik ook wel serieus zijn. Maar per pagina kan je toch een paar keer goed lachen."

Het boek 'En van waar dit allemaal komt.' zal in oktober in winkels liggen.