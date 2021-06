Brand vernielt huis in Zutendaal

Het was een felle brand, die opgemerkt werd door de bewoonster zelf, zegt Wim Petit van de brandweer: "De bewoonster was boven en plots viel de elektriciteit uit. Ze is toen gaan kijken en zag dat de veranda in vuur stond." De brand heeft zich dan snel kunnen ontwikkelen: "De brand is overgeslagen naar de keuken en de volledige gelijkvloers."

"Het is hier een tweewoonst. In het rechtergedeelte is de brand ontstaan. De woning is totaal vernield en op dit moment onbewoonbaar", aldus Petit.