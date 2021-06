Brugge sleept de ontwerper van roestende bruggen aan de Smedenpoort voor de rechter

De 2 wandelbruggen rondom de Smedenpoort vertonen abnormale slijtage. Amper 9 jaar na de opening blijken de stalen dragers onder de vloerelementen ernstig verweerd. Volgens experts zijn de bruggen aan het roesten door strooizout en fouten in de constructie.

De wandelbruggen herstellen zal maar liefst 420.000 euro kosten. Dat is de helft van wat ze oorspronkelijk hebben gekost. De ontwerper stelde een minnelijke schikking voor en wil voor 35 procent tussenkomen, maar daarmee is de stad is het niet eens. Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Openbaar Domein: “Wij willen een integrale oplossing en een vergoeding voor de staat van de bruggen. Nooit werd gezegd dat strooizout niet mocht en pas nadat de gebreken zichtbaar werden, kregen we dat advies.”

