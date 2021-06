Brussels Airport ziet coronacrisis als opportuniteit om te vergroenen: "oude bakken" twintig keer meer laten betalen

"Maar elke crisis is ook een opportuniteit", vindt Arnaud Feist. "We willen niet terug naar normaal gaan. We zien een gelegenheid om het anders te doen." Onder meer met Europese subsidies wil de luchthaven in de komende jaren inzetten op duurzaamheid. De tarieven die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen aan de luchthaven, zijn daarbij voor Feist een interessant wapen. Aanvankelijk zouden nieuwe tarieven in dit jaar ingevoerd worden, maar dat werd verschoven naar 2023.

In 2016 besliste de luchthaven al om de zwaarste vervuilers, op vlak van CO2-uitstoot en geluidsoverlast, drie keer meer te laten betalen. Dat wordt volgens Feist twintig keer meer. "We mogen een bepaald type toestellen niet verbieden, maar we kunnen het wel zo duur maken dat luchtvaartmaatschappijen hopelijk niet meer met oude bakken naar Brussels Airport willen vliegen. Ze zijn al een paar jaar op de hoogte en als onze regulator goedkeuring geeft, kunnen we in 2023 starten."