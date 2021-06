Zwijndrecht bezorgd over PFOS-vervuiling in bodem: "Metingen moeten vandaag duidelijkheid brengen"

Het parket voert sinds kort een onderzoek naar mogelijke PFOS-vervuiling in de grond die omgewoeld wordt bij de wegenwerken voor de Oosterweelverbinding. De vraag is of ook de bodem van naburige gemeente Zwijndrecht vervuild is met PFOS. "Er lopen onderzoeken en deze namiddag krijgen we inzage in de resultaten. De site van 3M en de Oosterweelwerf liggen ten noorden van de E34. Dit onderzoek gaat over stalen ten zuiden van de E34. Daar liggen heel wat Zwijndrechtse land- en tuinbouwbedrijven die groenten en gewassen telen. Als de resultaten verontrustend zijn, sluiten we juridische stappen niet uit", aldus Van de Vyver.