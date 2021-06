Carnavalswerkhallen in Aalst mogen opnieuw halftijds open: "We zijn heel gelukkig om weer te beginnen"

Voor De Lodderoeigen is het een opluchting, om eindelijk te beginen aan de voorbereiding van de volgende carnavalsstoet. "Woensdag om 17.00 uur gaan we er meteen staan en de vaste kern van onze groep, bestaande uit 10 man, gaat de eerste voorbereidingen treffen".

"We bestaan 50 jaar, dus we willen zeker kunnen uitpakken." Ook Schelfaut zelf kijkt ernaar uit. "Ik heb de laatste 50 jaar geen enkele winter thuis gezeten, dus om elke avond in mijn pyjama op de zetel te spenderen dit jaar was lastig."