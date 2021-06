Aantekeningen van Isaac Newton voor zijn beroemdste werk onder de hamer in Londen

De anderhalve bladzijde met aantekeningen voor een geplande tweede editie bevat ook commentaren en diagrammen van de Schotse wiskundige en astronoom David Gregory. De twee geleerden ontmoetten elkaar en correspondeerden met elkaar terwijl Newton aan het werken was aan de revisie van de Principia in de jaren 1690.

Keith Moore, de hoofdbibliothecaris van de Royal Society - de club van geleerden waarvan Newton voorzitter was in de 18e eeuw - zei dat Gregory "een geschreven dialoog met Newton onderhield. Hij ontmoette Newton en dat partnerschap, zou je bijna kunnen zeggen, tussen de twee mannen maakte dat Newtons denken verfijnd werd."

Newton gaf uiteindelijk de revisie van zijn boek op op het einde van de 17e eeuw maar hij slaagde er wel in een nieuwe editie te publiceren in 1713. In 1726 volgde nog een derde uitgave, die ook in het Engels werd vertaald.

Het handgeschreven document komt op 8 juli onder de hamer bij Christie's in Londen.

"Waar een verzamelaar in de wereld van de autografen [eigenhandig geschreven teksten] naar op zoek is, zijn de grootste breinen uit de geschiedenis die spreken over hun grootste verwezenlijkingen", zei Venning. "Die combinatie is erg, erg zeldzaam. En dat is net wat je vindt in dit manuscript."

Bron:Associated Press.