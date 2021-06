Clarissenklooster Sint-Truiden moet deels plaats maken voor appartementen 

Het Clarissenklooster bestaat al 200 jaar, maar het gebouw was te groot geworden voor de zusters en moest ook dringend worden vernieuwd. Tegelijk worden er 24 appartementen gebouwd door een projectontwikkelaar: "We hebben heel wat pistes bewandeld en we zijn ook op andere plaatsen gaan kijken, maar eigenlijk zouden we graag ter plekke blijven", zegt zuster Elisabeth van het Clarissenklooster. "Er is nu een klein deel dat al afgebroken is, en daar komt dus een compact klooster voor ons. We zijn nog een vitale groep, dus er moet naar de toekomst toe een oplossing gezocht worden. Vandaar dat we een deel van onze gebouwen afstoten, en ergens anders op het domein laten we dan een nieuwbouw zetten waar we dan kunnen intrekken."