Corona-afdelingen in ziekenhuizen Vilvoorde en Tienen gaan dicht: "Aantal coronapatiënten neemt af"

Ook in het Regionaal Ziekenhuis in Tienen is de speciale corona-afdeling gesloten. Daar worden op dit moment nog twee covid-patiënten verzorgd, waarvan een op intensieve zorgen. “Voor iedereen in de zorg was het voorbije jaar loodzwaar. We zijn dan ook blij met deze positieve evolutie. Het einde komt stilaan in zicht”, zegt directeur Hans Struyven. In het Tiense ziekenhuis wordt vanaf vandaag ook de bezoekregeling versoepeld. Elke patiënt die niet besmet is met covid kan twee bezoekers naar keuze registreren. Die bezoekers mogen de patiënt dagelijks op aparte momenten gedurende één uur bezoeken.