De Lijn bestelt binnenkort 203 elektrische bussen, veel minder dan eerst gepland

De Lijn gaat een aanbesteding lanceren voor de bestelling van 350 elektrische bussen. In eerste instantie zullen er 63 worden besteld bij twee leveranciers. Die zijn bestemd voor de remises van Destelbergen (Oost-Vlaanderen), Genk-Winterslag (Limburg) en Kortrijk (West-Vlaanderen) en komen in de tweede helft van 2022 in de vloot. Pas na een testfase zullen er in 2022 nog eens 140 worden besteld. Wanneer de overige 150 elektrische bussen worden bijbesteld, is nog onduidelijk.

De volledige aanbesteding van 350 elektrische bussen en laadinfrastructuur zal 190 à 230 miljoen euro kosten.