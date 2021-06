Diest viert 700-jarige Sint-Sulpitiuskerk met expo

De expo kadert in het nieuwe stadsfestival Re:lict. Dat zal tweejaarlijks plaatsvinden in september en laat bezoekers en inwoners bijzondere erfgoedlocaties in Diest ontdekken. De tentoonstelling in de Sint-Sulpitiuskerk loopt nog tot 31 september 2021. Ze is geopend van dinsdag tot zondag van 13 uur tot 17 uur. Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht.