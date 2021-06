Drie dure preventieve geneesmiddelen tegen zware migraine terugbetaald: "Dit is een hele mooie stap vooruit"

Hoeveel patiënten precies gebaat zullen zijn bij deze nieuwe middelen is niet duidelijk. Het gaat zeker over duizenden, mogelijk tienduizenden mensen, voor alle duidelijkheid met heel ernstige klachten. “Acht dagen migraine per maand, dat zijn 96 dagen of meer dan drie maanden per jaar migraine,” duidt professor Paemeleire. “Als er geen akkoord was gevonden voor de terugbetaling was dat voor veel mensen een ramp geweest.”