Antwerpen doorbreekt de eenzaamheid met workshops: "Nood om uit het isolement te komen"

De stad Antwerpen organiseert samen met vzw KrachtVeer workshops om iedereen die zich eenzaam voelt te helpen. Daar was dringend nood aan want de coronapandemie was voor velen een zware klap. "We mogen niet onderschatten wat een zwaar mentaal jaar we achter de rug hebben. We verleerden wat het is om sociaal contact te hebben", zegt minister van grootstedelijk beleid Meryame Kitir (Vooruit).