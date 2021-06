Ongeziene stormloop op zonweringen: "Klanten moeten geduld hebben, de levertijden zijn lang"

Warmer weer en meer thuiswerk

"Het heeft uiteraard te maken met de klimaatopwarming, de zomers zijn warmer", zegt Ann Van Eycken van Verozo, de Belgische beroepsvereniging van buitenzonwering, binnenzonwering en rolluiken. Maar er is meer. "Onze huizen zijn ook niet aangepast aan de hitte. Grote glaspartijen zorgen in combinatie met doorgedreven isolatie en luchtdichtheid voor een groter risico op oververhitting in de zomer."

Daar komt nog bij dat mensen nu meer thuiswerken als gevolg van de coronacrisis en ook dat zorgt voor meer vraag naar zonwering. "Vorig jaar was er al een boom in de sector door de gevolgen van thuiswerk en het feit dat er minder gereisd wordt. Mensen merken dat het te warm is in hun werkruimte. Ze willen de warmte buiten houden en ook de zon van hun scherm houden. De keuze voor zonwering is dan snel gemaakt. En die trend zet zich dit jaar nog sterker door", aldus Van Eycken.

Warmte buiten houden, is een goed idee

Ann Van Eycken is blij dat het besef er is dat warmte in eerste plaats moet buiten blijven. "De zon weer je het best voor ze het raam of terras binnendringt en niet achteraf. Dat lijken gelukkig steeds meer mensen te beseffen. De keerzijde is wel dat de sector vandaag met een ongeziene vraag te maken krijgt."

De vraag komt bovendien niet alleen van mensen die beslissen om zonwering te installeren. "Ook bij nieuwbouwwoningen wordt er van in het begin rekening gehouden met ingebouwde zonwering. Ook dat verhoogt de vraag naar installaties."

Fabrikanten kunnen niet volgen

"Het komt in orde met de leveringen, maar we vragen klanten om geduld te hebben", zegt An Van Eycken. "Fabrikanten hebben al vroeg dit jaar fors geïnvesteerd in extra personeel en bijkomende productiecapaciteit, maar nog blijkt het niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Bovendien kampt de bouwsector met een zoektocht naar gekwalificeerd personeel én een moeilijke aanlevering van grondstoffen en onderdelen. Dat alles maakt dat de levertijden langer worden."