Minister Vandenbroucke: "Coronatest goedkoop maken voor iedereen die voor vakantie nog geen vaccin kon krijgen"

Vandenbroucke is minder tolerant voor anderen: "Wie al een uitnodiging heeft gekregen voor een vaccinatie, maar het niet deed om toch op vakantie te kunnen, dat vind ik niet verstandig en dan vind ik vooral ook dat je geen goedkope PCR-test kan aanbieden. En dan kan dat oplopen tot 60 euro, ja."

"Als we echt van deze ellende af willen zijn, als we vanaf september echt het rijk van de vrijheid willen, dan moeten zoveel mogelijk mensen twee keer gevaccineerd zijn. En dat signaal moeten we ook duidelijk geven.'

En dat nu al illuster Europees vaccinatiepaspoort, komt het er? "Ja, binnenkort weten we veel meer. Maar vergeet niet dat elk land zal bepalen wanneer iemand het land binnen mag of niet. Frankrijk beslist over Frankrijk, Duitsland over Duitsland, België over België, alle Europese naties zullen zelf wel de touwtjes in handen houden. Maar ik hoop dat binnen Europa de bepalingen toch allemaal behoorlijk gelijkaardig zullen zijn."