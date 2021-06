Gecontesteerd Drongenplein valt in de prijzen: "Het plein straalt totale rust uit"

Het volledig vernieuwde Drongenplein in het centrum van de Leiegemeente is in de prijzen gevallen. Het plein, voorheen een veredelde parking, maar nu een groene oase van rust, is bekroond met de publieksprijs Publieke Ruimte. “Toch blijven we met een zeer dubbel gevoel achter”, zeggen de lokale handelaars, die drie jaar geleden nog massaal protesteerden tegen de herinrichting.